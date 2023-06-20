Байден: угроза применения Путиным тактического ядерного оружия реальна

Слова Байдена, сказанные в понедельник на встрече со спонсорами его избирательной кампании в штате Калифорния, цитирует агентство Reuters.

"Когда два года назад я говорил, что обеспокоен тем, что река Колорадо может пересохнуть, все смотрели на меня как на сумасшедшего. Так же на меня смотрели, когда я говорил, что обеспокоен тем, что Путин может использовать тактическое ядерное оружие. Но это реально" - сказал Байден.

В последний год резко усилились процессы, связанные с пересыханием реки Колорадо - главного источника питьевой воды для юго-запада США. Это связано с изменениями климата. Несколько штатов США в этом году пошли на беспрецедентные меры по сокращению потребления воды.

В субботу Байден подверг резкой критике размещение Россией тактического ядерного оружия в Беларуси, назвав этот шаг "абсолютно безответственным". МИД России заявил, что ядерное оружие будет размещено в Беларуси "бессрочно".