aA
Президент США Джо Байден считает, что у президента России Владимира Путина "в настоящий момент нет выхода" из войны в Украине. На встрече с представителями Демократической партии Байден сказал, что пытается "понять, что нам с этим делать". Об этом пишет УНИАН со ссылкой на Reuters.
Joe Bidenas, Vladimiras Putinas
Joe Bidenas, Vladimiras Putinas
© AFP / Scanpix

Президент США Джой Байден считает, что у главы РФ Владимира Путина нет возможности выйти из войны с Украиной. Американский лидер назвал российского президента заложником этого конфликта.

По мнению американского лидера, Путин очень осмотрителен. Байдена беспокоит, что "сейчас у него [Путина] нет выхода". Президент США отметил, что пытается понять, как это решить.

Статьи по теме:
Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины
Война в Украине. В результате ракетных ударов по Одессе один человек погиб, пятеро ранены

Байден также заявил, что Путин ошибочно полагал, что вторжение в Украину приведет к расколу НАТО и ЕС. Вместо этого США и союзники сплотились еще больше и пришли на помощь Украине.

Как сообщалось ранее, 9 мая президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, призванный упростить процедуру поставок вооружений в Украину. Этот законопроект будет работать аналогично закону о ленд-лизе времен Второй мировой войны, когда США поставляли своим союзникам вооружение, военную технику и продовольствие без предварительной оплаты и с длительной отсрочкой. Во времена Второй мировой войны одним из главных получателей такой помощи был Советский Союз.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

УНИАН

TOP новостей

Сейм Литвы признал Россию террористическим государством

Кремлевский режим стремится уничтожить украинскую...

Спецэфир Delfi: как залечить раны войны, что изменит ленд-лиз, сдаст ли Лукашенко Путина?

Военная агрессия России продолжает уносить жизни как...

Ситуация в Украине меняется в корне: если ничего не делать, Путина ждут два сценария

Ситуация в Украине меняется в корне, российская армия...

Новейшие рейтинги: самый большой рост и потери

Рейтинг правительства Литвы улучшается, таковы данные...

Русский гражданин Литвы о значении 9 мая: для нас это не праздник

Русский гражданин Литвы Виктор Воронцов недоволен...