Президент США Джой Байден считает, что у главы РФ Владимира Путина нет возможности выйти из войны с Украиной. Американский лидер назвал российского президента заложником этого конфликта.
По мнению американского лидера, Путин очень осмотрителен. Байдена беспокоит, что "сейчас у него [Путина] нет выхода". Президент США отметил, что пытается понять, как это решить.
Байден также заявил, что Путин ошибочно полагал, что вторжение в Украину приведет к расколу НАТО и ЕС. Вместо этого США и союзники сплотились еще больше и пришли на помощь Украине.
Как сообщалось ранее, 9 мая президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, призванный упростить процедуру поставок вооружений в Украину. Этот законопроект будет работать аналогично закону о ленд-лизе времен Второй мировой войны, когда США поставляли своим союзникам вооружение, военную технику и продовольствие без предварительной оплаты и с длительной отсрочкой. Во времена Второй мировой войны одним из главных получателей такой помощи был Советский Союз.
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