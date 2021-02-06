Это первый случай, когда существующая в стране практика информирования предыдущего президента о деятельности разведки может быть прервана. Сейчас брифинги проводятся на регулярной основе для Джимми Картера, Билла Клинтона, Джорджа Буша и Барака Обамы.

В США есть традиция, позволяющая информировать бывших президентов о проблемах национальной безопасности. Это не обязательно, но считается актом любезности со стороны нового президента, и также это возможность получить совет от предшественника.

Отвечая на вопрос Си-би-эс о том, нужно ли проводить брифинги для Трампа, Байден ответил: "Я думаю, что нет".

"В чем ценность для него разведывательного брифинга? - сказал Байден. - Какое это может иметь влияние, кроме того, что он может проговориться и что-то сказать?".

Представители Трампа пока не комментировали слова Байдена.

Ранее Белый дом поставил вопрос о том, должен ли бывший президент, процесс импичмента которого в Сенате начинается на следующей неделе, участвовать в брифингах.

В январе председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф заявил, что необходимо закрыть Трампу доступ к любой секретной информации.

"Нет обстоятельств, при которых этот президент должен участвовать брифинге разведки - ни сейчас, ни в будущем", - сказал он.

Сью Гордон, которая занимала пост главного заместителя главы национальной разведки при Трампе, написала, что намерения бывшего президента остаться на политической арене в сочетании с его зарубежными деловыми связями могут угрожать национальной безопасности.

"Моя рекомендация как ветерана разведки с более чем 30-летним стажем - не проводить ему никаких брифингов после 20 января", - приводились слова Гордон в январе в статье Washington Post.

"С помощью этого простого действия, которое является исключительной прерогативой нового президента, Джо Байден может смягчить один аспект потенциального риска для национальной безопасности, исходящий от Дональда Трампа", - заявила Гордон.

Брифинги для бывших президентов действительно содержат секретную информацию, но не содержат информацию самой высокой степени секретности, содержащейся в ежедневной сводке для президента, сказал изданию Wall Street Journal Дэвид Присс, бывший офицер ЦРУ, который проводил брифинги для ныне покойного президента Джорджа Буша-старшего спустя годы после того, как он покинул свой пост.

Слушания в Сенате, на которых во второй раз убдет рассмотрен импичмент Трампа, начнутся 8 февраля. Тот факт, что Трамп покинул должность президента, этому не препятствует. В случае импичмента Сенат может лишить экс-президента пенсии и прочих льгот, а также отдельным решением запретить ему избираться снова.

Трамп обвиняется в подстрекательстве к мятежу, результатом чего стал захват Капитолия и гибель пяти человек 6 января 2021 года.