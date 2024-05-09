Байден: США сократят помощь Израилю в случае операции в Рафахе

Говоря в среду о ситуации в Рафахе, Джо Байден отметил, что пока израильские действия там не пересекли "красной черты". При этом американский президент повторил, что Израиль должен сделать гораздо больше для защиты мирных жителей в секторе Газа.

Часть интервью Байдена CNN касалась предстоящих в ноябре этого года в Соединённых Штатах очередных президентских выборов. В беседе Джо Байден, как замечает телеканал, не проявил особой обеспокоенности относительно перспектив своего переизбрания. При этом он предупредил, что республиканец Дональд Трамп вряд ли примет результаты выборов в случае проигрыша сопернику. "Я обещаю вам, что он их не примет, и это опасно", - добавил Байден. Тут же CNN добавляет, что у нынешнего американского президента, согласно социологическим опросам, низкое доверие избирателей в части его экономических достижений.