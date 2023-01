26 января советник Байдена по безопасности Джон Файнер, отвечая на вопрос телеканала MSNBC, рассматривается ли вопрос о передаче истребителей F-16 Киеву, заявил, что в Вашингтоне "не исключают этого". В тот же день представительница Пентагона Сабрина Сингх подтвердила журналистам, что вопрос о таких поставках "не собираются снимать с повестки", подчеркнув при этом, что украиским пилотам потребуется долгое обучение для использования F-16

Издание Politico писало, что страны НАТО после решения отправить в Украину немецкие и американские танки обсуждают возможность поставки Киеву боевых самолетов, несмотря на опасения дальнейшей эскалации.

#BREAKING Biden says "no" to US sending F-16 fighter jets to Ukraine pic.twitter.com/32Y8S1HUSU