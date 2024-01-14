Байден: США не поддерживают независимость Тайваня

"Мы не поддерживаем независимость..." - сказал в субботу Джо Байден, когда его спросили о реакции на выборы на Тайване, в результате которых победил кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) и противник сближения с Китаем Лай Циндэ.

За несколько часов до открытия избирательных участков Вашингтон предупредил, что вмешательство «любой» страны в выборы "было бы неприемлемым".

Несмотря на отсутствие официальных дипломатических отношений с островом, Соединенные Штаты являются самым важным международным партнером Тайваня и поставщиком оружия.

Тайвань – самоуправляемый остров, который Китай считает своим, – провел первые прямые президентские выборы в 1996 году, став примером успеха демократии после десятилетий борьбы с авторитарным правлением.