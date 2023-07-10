Байден: США могут предложить Украине защиту по примеру Израиля

В интервью телеканалу CNN, вышедшем в эфир 9 июля, Байден развеял надежды Украины на скорое присоединение к Североатлантическому альянсу, заявив, что"это займет определенное время". Однако, по его словам, пока идет этот процесс, Вашингтон может помочь Киеву.

"Соединенные Штаты были бы готовы обеспечить… безопасность наподобие той, которую мы обеспечиваем Израилю", - пояснил президент США.

Это предполагает "предоставление необходимого им оружия и обеспечение способности защищать себя".