Президент США Джо Байден, совершающий визит в страны Азии, заявил, что Вашингтон готов к любым возможным новым испытаниям военной техники со стороны Северной Кореи. "Мы готовы ко всему, что сделает Северная Корея. Мы продумали, как мы будем реагировать на все, что они делают", - приводит слова американского президента агентство AFP в воскресенье, 22 мая.

Отвечая на вопрос журналистов, есть ли у него послание северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, ограничился двумя словами: "Привет. Точка".

Соединенные Штаты уже несколько недель предупреждают, что Северная Корея вскоре, впервые с 2017 года, может провести испытание ядерного оружия. Страна, которая находится в международной изоляции и подвергается жестким санкциям, в последние месяцы провела ряд ракетных испытаний. Были опасения, что во время поездки Байдена в Азию может произойти испытание ядерного оружия.

США и Южная Корея предложили КНДР помощь в борьбе с коронавирусом

В пятницу президент США посетил Южную Корею, где обсудил со своим южнокорейским коллегой Юн Сук Ёлю перспективы расширения совместных военных маневров для сдерживания КНДР. В то же время политики предложили руководству Северной Кореи помощь в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. 22 мая Байден отправился в Японию, где встретится с главой правительства Фумио Кисидой и императором Нарухито.