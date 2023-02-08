По его словам, "жестокое" нападение на Украину по приказу президента РФ Владимира Путина стало проверкой на прочность для США и всего мира. Соединенные Штаты и их партнеры выступили за демократию и фундаментальные ценности, возглавив реакцию мирового сообщества на войну России, отметил он. "Мы объединили НАТО и сформировали глобальную коалицию. Мы выступили против агрессии Путина. Мы были на стороне украинского народа", - сказал президент, добавив, что США продолжат это делать.

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Военная помощь США Украине достигла почти 30 млрд долларов

Американский лидер также выразил признательность Конгрессу за предоставление украинцам необходимой поддержки, чтобы противостоять агрессии России. По данным Пентагона, с начала войны в феврале 2022 года США предоставили или обязались предоставить Украине военную помощь на сумму 29,3 млрд долларов.

Некоторые республиканцы, главным образом наиболее близкие к бывшему президенту США Дональду Трампу, выражали сомнения в необходимости выделять Киеву столь значительные средства. Однако большинство членов партии, включая ее руководство, ожидают продолжения помощи. Комментарии Байдена об Украине были встречены громкими аплодисментами и одобрительными возгласами как республиканцев, так и демократов.