Еще один теракт может произойти в Кабуле в самое ближайшее время. Об этом говорится в заявлении президента США Джозефа Байдена, посвященном эвакуационной миссии Вашингтона из Афганистана. Документ распространен пресс-службой Белого дома в субботу, 28 августа.

"Ситуация на месте по-прежнему — крайне опасная, и угроза террористических атак на аэропорт остается высокой", — отметил американский лидер. "Наши командующие сообщили мне, что нападение весьма вероятно в ближайшие 24-36 часов", — добавил он.

Глава американского государства распорядился, чтобы были приняты все возможные меры для защиты американских сил в Афганистане. При этом в военном командовании подтвердили, что обеспечат безопасную передислокацию персонала.

Вашингтон продолжает эвакуацию из Кабула

Байден добавил, что — несмотря на сложную ситуацию в Кабуле — эвакуация мирных жителей продолжается. Так, 27 августа из страны были вывезены порядка 6800 человек, в том числе сотни граждан США. Кроме того, по словам американского президента, в Вашингтоне состоялось обсуждение того, как помочь желающим покинуть страну после завершения вывода военных США 31 августа.

У Байдена состоялся брифинг с командой по нацбезопасности

Глава Белого дома добавил, что утром 28 августа встретился с командой по национальной безопасности в Вашингтоне и представителями командования на местах. В ходе брифинга обсуждалась спецоперация, в ходе которой был нанесен удар по отделению террористической группировки "Исламское государство (ИГ) в Афганистане, называющему себя "ИГ-Хорасан".

США готовы к новым ударам по боевикам

"Я сказал, что мы будем преследовать группировку, ответственную за нападение на наших военнослужащих и на невинных мирных жителей в Кабуле, и мы это сделали", — отметил Байден. "Этот удар не был последним. Мы будем продолжать преследовать всех, кто причастен к этому чудовищному нападению, и заставим их заплатить", — подчеркнул он.

Американский лидер указал, что ответ последует, "если кто-то попытается причинить вред Соединенным Штатам или напасть" на американские войска.

Генерал: В результате спецоперации США убиты два боевика ИГ

Между тем американский генерал Хэнк Тейлор на брифинге в Пентагоне 28 августа сообщил, что в результате спецоперации в Афганистане "были убиты два члена ИГ высокого ранга, еще один ранен". По словам Тейлора, один из боевиков, в частности, планировал операции "ИГ-Хорасан". По словам Тейлора, мирные жители в результате удара беспилотника в провинции Нангархар на востоке Афганистана, близ границы с Пакистаном, не пострадали.

Двойной теракт в Кабуле

Вечером 26 августа два теракта были совершены в районе международного аэропорта Кабула имени Хамида Карзая, откуда велась эвакуация иностранных граждан и местных жителей после захвата власти в Афганистане радикальным исламистским движением "Талибан".

Ответственность за атаки взяло на себя подразделение "Исламского государства" в Афганистане. Атаки привели к множеству жертв среди местного населения и военнослужащих США. В Пентагоне подтвердили гибель 13 американских солдат.