Байден снялся с выборов президента США

Байден обнародовал заявление, в котором написал, что служить американскому народу президентом для него большая честь, и что он намеревался принять участие в выборах, но в интересах его партии и страны ему следует отказаться от участия в предвыборной кампании и сосредоточиться на своих президентских обязанностях до конца отведенного ему нынешнего срока.

На следующей неделе он выступит с обращением, в котором расскажет о своем решении и дальнейших действиях более детально.

Призывы выйти из президентской гонки нарастали как снежный ком весь последний месяц, за который 81-летний Байден успел провалить дебаты с Трампом и прилюдно назвать Владимира Зеленского „президент Путин“.