Президент США Джо Байден скептичо отреагировал на заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия не намерена применять в Украине ядерные вооружения. "Если он не собирается этого делать, почему он продолжает говорить об этом? Почему он говорит о возможности использовать тактическое ядерное оружие?- риторически спросил Байден в ходе интервью телеканалу Newsnation в четверг, 27 октября. Он подчеркнул, что что считает подход Путина к этой проблеме "очень опасным".

Владимир Путин несколькими часами ранее, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что Украина якобы планирует взорвать "грязную бомбу", обвинив в этом Россию. "Загрузили в "Точку-У" или куда-нибудь еще, подорвали где-нибудь это устройство, сказали, что это Россия сделала - нанесла ядерный удар. Но нам не нужно этого делать. У нас смысла нет никакого - ни политического, ни военного", - подчеркнул Путин.

Россия сама заявляла, что может применить ядерное оружие

Между тем в последние несколько недель как сам президент РФ, так и другие представители российской власти неоднократно повторяли, что Москва может использовать ядерное оружие в ситуациях, оговоренных в ее ядерной доктрине. В этом документе указано, что Россия может применить ядерное оружие в ответ на нападение на нее или ее союзников с применением ядерного оружия или другого оружия массового поражения либо в случае агрессии с обычным оружием, если "под угрозу поставлено само существование государства".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая 18 октября на вопрос журналистов, косвенно подтвердил, что территории Украины, аннексированные РФ после "референдумов" в конце сентября, находятся под защитой российского ядерного арсенала. "Все эти территории являются неотъемлемой частью РФ, и соответственно все они защищаются, и безопасность обеспечивается ровно на таком же уровне, как вся остальная территория России", - сказал Песков.

26 октября министерство обороны России сообщило о проведении тренировки наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, в ходе которой состоялись запуски баллистических и крылатых ракет. Глава министерства Сергей Шойгу заявил тогда, что военные отработали "задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника".