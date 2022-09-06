Байден не стал пояснять, почему придерживается именно такой позиции по этому вопросу.

Власти Украины призывают США признать Россию государством — спонсором терроризма уже больше полугода, с начала полномасштабного вторжения 24 февраля. Ранее издание Politico сообщало, что эту идею активно поддерживает спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. В свою очередь, против выступал Госдепартамент — в ведомстве считали, что такое решение может сорвать сделку по вывозу зерна через Черное море.

В середине августа директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев в интервью ТАСС заявил, что признание России государством — спонсором терроризма станет "точкой невозврата" во взаимодействии между странами и может привести к "самому серьезному сопутствующему ущербу" вплоть до разрыва дипломатических отношений.

11 августа Сейм Латвии выпустил заявление, в котором объявил РФ спонсором терроризма.