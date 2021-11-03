Президент США Джо Байден во вторник, 2 ноября, на пресс-конференции в Лондоне раскритиковал лидера РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за то, что они не приехали на конференцию ООН по изменению климата COP26 в Глазго, и назвал это ошибкой.
"Китай упустил возможность повлиять на людей по всему миру и на людей здесь, на COP26", — отметил Байден и напомнил о масштабности проблемы климата для всего мира "от Исландии до Австралии". По словам главы американского государства, Россия и Китай устранились от ее решения и молчат о желании что-либо делать, в то время как эта проблема серьезно касается и этих стран.
Между тем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил уважение по отношению к решению лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина из-за пандемии коронавируса отказаться от личного присутствия на климатическом саммите в Глазго. При этом глава британского правительства напомнил о прибытии на конференцию китайской делегации высокого уровня.
Накануне пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ не будет выступать на климатическом саммите в формате видеоконференции, поскольку такая возможность не предусмотрена технически. К тому же, темы, поднятые на форуме в Глазго, во многом перекликались с проблематикой, обсужденной в ходе встречи G20, подчеркнул Песков и указал на то, что во время своего выступления на саммите "Большой двадцатки" Путин достаточно подробно изложил подходы российской стороны к решению проблемы климата.
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