Байден раскритиковал действия Нетаньяху в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху имеет право защищать свою страну, однако обязан делать больше и для защиты жизней невинных людей в ходе войны израильского государства против террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Такое мнение высказал президент США Джо Байден в интервью американскому телеканалу MSNBC вечером в субботу, 9 марта.

"У него (Биньямина Нетаньяху. - Ред.) есть право защищать Израиль, право продолжать преследовать ХАМАС, но он должен уделять больше внимания невинным жизням, которые оказываются потеряны в результате предпринятых действий. По моему мнению, он больше вредит Израилю, чем помогает ему, заставляя остальной мир идти против того, за что выступает Израиль. И я считаю, что это большая ошибка", - подчеркнул американский лидер, в очередной раз указав на необходимость прекращения огня и начала масштабного обмена заложников.