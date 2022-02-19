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Президент США Джо Байден со ссылкой на разведку заявил, что Владимир Путин принял решение о новом вторжении на Украину и оно начнется в ближайшие дни под предлогом геноцида на Донбассе, о котором ложно заявляют российские официальные лица.
J. Bidenas
J. Bidenas
© Capital Pictures / Scanpix

"Сейчас я убежден, что он [Путин] принял решение [о новом вторжении на Украину]", - сказал президент США. Он считает, что нападение может произойти в течение недели или нескольких дней.

"Мы считаем, что их целью будет столица Украины, Киев. Город, где живет 2,8 миллиона ни в чем не повинных людей. Мы говорим о планах России регулярно и во всеуслышанье не потому, что хотим конфликта, а потому что хотим сделать все, что можем, чтобы лишить Россию повода для вторжения", -добавил он.

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В ответ на вопрос, значит ли это, что дипломатические усилия по урегулированию конфликта прекратятся, Байден сказал, что это не так.

"Пока он не начнет вторжение, дипломатическое решение остается возможным", - сказал он. Байден добавил, что если военные действия на Украине начнутся до встречи главы МИД Сергея Лаврова с американским коллегой Энтони Блинкеном, назначенной на 24 февраля, это будет означать, что Россия "захлопнула дверь для дипломатии".

Байден выступил перед журналистами в Белом доме после телеконференции с лидерами стран-союзниц США, в том числе Франции, Британии, Германии, Польши и Румынии.

New York Times со ссылкой на анонимный источник в Госдепартаменте пишет, что на встрече обсуждалась ситуация с "эвакуацией" жителей Донбасса Россией.

Сам Байден назвал происходящее "дальнейшей попыткой России с помощью лжи и дезинформации отвлечь внимание от того, что она в этом конфликте является агрессором".

Незадолго до заявлений о прямой угрозе российского наступления на Киев Британия вслед за США объявила о переводе последних оставшихся сотрудников своего посольства из столицы на запад Украины, во Львов.

"Офис британского посольства в Киеве временно переносится. Сотрудники работают из офиса британского посольства во Львове", - говорится на сайте британского правительства.

Британия по-прежнему рекомендует своим гражданам покинуть территорию Украины, пока улететь можно коммерческими авиалиниями.

14 февраля о переводе оставшихся сотрудников своего посольства из Киева во Львов объявили США.

Главы МИД Германии и Франции Анналена Бербок и Жан-Ив Ле Дриан вечером в пятницу выпустили совместное заявление, в котором особо отметили, что действия, предпринятые в самопровозглашенных ЛНР и ДНР, в том числе эвакуация населения в Россию, могут быть направлены на создание предлога на вторжения на Украину.

"Нас заботит, что в качестве предлога для возможной военной эскалации могут быть использованы инсценировки", - заявили главы МИД.

"Мы отметили объявление лидеров самопровозглашенных "народных республик" в Донецке и Луганске об эвакуации местных жителей в Россию в качестве так называемой меры безопасности в ожидании нападения Украины. Мы не видим никаких оснований для таких предположений и призываем Россию воспользоваться влиянием на самопровозглашенные республики, призвать их к сдержанности и сделать свой вклад в деэскалацию", - также говорится в заявлении.

Перед этим Анналена Бербок, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заверила, что все западные страны, включая Германию, едины в намерении ударить по России серьезнейшими санкциями в случае нападения на Украину.

"Мы, Германия, готовы заплатить высокую цену в экономике. Поэтому все варианты - на столе, включая "Северный поток - 2", - сказала Бербок.

Вторая очередь газопровода "Северный поток" из России в Германию по дну Балтийского моря достроена, но не сертифицирована властями Германии и не введена в эксплуатацию.

Кибератака как подготовка к войне

Тем временем, вечером в пятницу правительства Британии и США официально заявили, что считают Россию ответственной за DDoS-атаку на сайты министерства обороны и государственных банков Украины, произошедшую 15-16 февраля.

"Решение публично назвать ответственного за этот инцидент подчеркивает, что Британия и ее союзники не потерпят вредоносной киберактивности", - говорится в заявлении британского МИД.

Представитель ведомства добавил, что по мнению британского правительства к атакам была причастна российская военная разведка - ГРУ.

15 февраля министерство обороны Украины сообщило, что его сайт подвергся продолжительной DDoS-атаке. Для возобновления работы сайта трафик был переправлен через дополнительный сервис защиты в США.

В ночь на 14 января хакеры также взломали сайты многих министерств правительства Украины и разместили там обращение с угрозами на трех языках: украинском, русском и польском. В частности, не работали сайты кабинета министров, МИД, министерства спорта, минэнерго, минагрополитики, министерства по делам ветеранов и сайт госказначейства. Также кибератаке подвергся портал государственных услуг. ​

Кибератаки, помимо прочего, президент Джо Байден обсуждал на встрече с лидерами стран-союзников в понедельник. Наблюдатели полагают, что в дальнейшем они продолжатся и могут затронуть и страны НАТО.

"Недавнее учащение кибератак на Украине совпадает с тем, как мы представляем себе планы России, и потенциально прокладывает путь к вторжению на Украину", - сказала в интервью New York Times заместитель национального советника по безопасности в администрации Байдена Энн Нойбергер.

Представитель МИД России говорит о геноциде

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире вечернего ток-шоу заявила, что в Донбассе происходит "геноцид жителей".

"А теперь западные партнеры позволяют себе усомниться, как Псаки, и, к сожалению, многие другие, даже главы государств, в том, что ситуация там не является той, о которой мы говорим: [...] что там ситуация не похожа на геноцид. Нет, она не похожа, действительно, на геноцид, она и есть геноцид. Натуральный", - сказала Захарова в эфире телеканала НТВ.

Она продолжила: "Может быть, не в таких, и слава богу, количественных параметрах, как, например, в Африке, но, простите, разве мы количественными параметрами должны оперировать, если семь лет гибнут дети, женщины, гражданское население?"

Заявления о геноциде населения Донбасса США тоже считают элементом пропагандистской подготовки России к вторжению в Украину. В минувший вторник на пресс-конференции после переговоров с Путиным канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что в 1999 году в Югославии (в Косове) была угроза геноцида, на которую отреагировали в НАТО.

"По нашим оценкам, то, что происходит на Донбассе сегодня, - это и есть геноцид", - отреагировал на это Путин.

На следующий день Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обнаружения в Донбассе в прошлом году "пяти стихийных массовых захоронений". СКР утверждает, что это местные жители, погибшие в результате обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований

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