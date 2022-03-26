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Президент США Джо Байден заявил, что, по его мнению, Владимир Путин был удивлен, обнаружив, что ему не удалось размежевать страны-члены НАТО по поводу его вторжения в Украину.
Bideno ir Dudos susitikimas
Bideno ir Dudos susitikimas
© Scanpix / Reuters

Байден выступил во время визита в столицу Польши Варшаву, где он встретился с министрами украинского правительства и с президентом Польши Анджеем Дудой.

"Я уверен, что Владимир Путин рассчитывал на то, что сможет расколоть НАТО, сможет размежевать восточный и западный фланги, сможет разделить нации на основе прошлой истории", - сказал Байден.

"Но он не смог этого сделать - мы сохранили единство", - добавил Байден.

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По словам президента США, история доказала важность того, чтобы США не оставались в стороне во время конфликта в Европе.

"Поэтому я уже давно говорю - как сенатор, приезжавший сюда, и член комитета по международным отношениям, как вице-президент, а теперь как президент, - что стабильность в Европе критически важна для Соединенных Штатов с точки зрения наших интересов - не только в Европе, но и во всем мире", - подчеркнул Байден.

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