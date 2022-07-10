Этот пункт включен в повестку дня поездки президента США Джо Байдена на Ближний Восток, где глава американского государства должен встретиться с лидерами арабских стран, когда-то сотрудничавших с Москвой в сфере поставок вооружений. Об этом пишет газета The New York Times.
По ее данным, американские официальные лица признают, что запасы оружия в США и Европе в какой-то момент иссякнут, а выделения еще 54 млрд долларов (53 млрд евро) на военную и другую помощь Киеву в ближайшее время не ожидается.
На этом фоне команда Байдена ищет долгосрочную стратегию по мере того, как опасность масштабной эскалации в Европе возрастает, перспектива урегулирования в войне России с Украиной путем переговоров - далека, а общественность начинает уставать - как в США, так и за их пределами, констатирует издание.
Визит американского президента в Израиль, на Западный берег реки Иордан и в Саудовскую Аравию запланирован на 13-16 июля.
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