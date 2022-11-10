Ранее о начальной стадии проверок компаний Маска на предмет угрозы безопасности сообщал Bloomberg, но Белый дом опроверг эти сообщения

Президент США Джо Байден призвал обратить внимание на сотрудничество Илона Маска с иностранными партнерами. Об этом Байден заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос, считает ли он миллиардера угрозой национальной безопасности. В конце октября Белый дом опровергал информацию о проверках компаний Маска на предмет угроз безопасности.

На пресс-конференции (ее трансляция велась в том числе на YouTube-канале The Washington Post) президента США также спросили, должны ли американские власти расследовать приобретение Twitter с участием в финансировании сделки конгломерата из Саудовской Аравии. Отвечая на эти вопросы, он сказал, что «стоит обратить внимание» на «сотрудничество или связи Илона Маска с другими странами». По словам Байдена, такие связи, заслуживают внимания, «независимо от того, делает он что-то неподобающее или нет».

В администрации президента США Джо Байдена обсуждают проверку компаний Илона Маска на предмет угрозы национальной безопасности, сообщал Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники в октябре. По их словам, американских чиновников обеспокоил недавний отказ Маска финансировать спутниковую сеть Starlink на Украине и публикации миллиардера в Twitter, которые могут свидетельствовать о его «все более лояльной России позиции».

Беспокойство американской администрации, по информации Bloomberg, вызвала и сделка по покупке Маском соцсети Twitter, в которой участвует группа иностранных инвесторов. В нее входят принц Саудовской Аравии Аль-Валид бин Талал, криптобиржа Binance, основанная и управляемая выходцем из Китая Чанпэном Чжао, и суверенный фонд Катара. По словам собеседников Bloomberg, представители американских властей и спецслужб оценивают, какие инструменты могут позволить федеральному правительству проверить компании Маска.

Один из вариантов, как указали источники, — использовать полномочия Комитета по иностранным инвестициям в США (CFIUS). Сообщения о том, что Соединенные Штаты обсуждали возможные проверки компаний Илона Маска на предмет угрозы национальной безопасности не соответствуют действительности, заявил Белый дом спустя несколько дней. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала эту информацию неправдой, но отказалась комментировать отношения администрации Байдена с Маском.