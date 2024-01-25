Байден призвал Конгресс одобрить продажу Турции F-16

Ранее депутаты Конгресса предупреждали, что не будут голосовать по вопросу о продаже Турции боевых самолетов до того, как под документом о ратификации страной шведской заявки будет стоять подпись президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В октябре 2021 года Турция подала запрос на покупку истребителей Lockheed Martin F-16 и около 80 комплектов модернизации для имеющихся у нее военных самолетов на общую сумму в 20 млрд долларов США. Каждая крупная сделка по продаже вооружений за границу изучается руководством комитета по международным отношениям Сената и комитета по иностранным делам Палаты представителей. Они регулярно задают вопросы или высказывают опасения по поводу прав человека или дипломатических проблем, которые могут задержать или блокировать такие сделки, напоминает Reuters.