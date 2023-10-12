Байден призвал Израиль следовать "правилам войны"

"Это действительно важно, чтобы Израиль со всем гневом и разочарованием… действовал по правилам войны", — сказал Байден, комментируя разговор с Нетаньяху на встрече с представителями еврейских общественных организаций США в Белом доме. "А правила ведения войны есть", — добавил он.

Джо Байден: "Кампания чистой жестокости"



Американский лидер рассказал об увиденных фотографиях жертв нападения боевиков ХАМАС на мирное население и назвал атаку "кампанией чистой жестокости". "Не просто ненависть, а чистая жестокость по отношению к еврейскому народу. И я бы сказал, что это самый смертоносный день для евреев со времен Холокоста", — подчеркнул Байден.

Он также заверил, что правительство США сделает все возможное, чтобы освободить американцев, оказавшихся в заложниках у ХАМАС. Он не уточнил, какие именно усилия предпринимает Вашингтон. По данным американских властей, во время нападения 7 октября боевиков ХАМАС на Израиль погибли 22 гражданина США, еще 17 числятся пропавшими без вести.