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Президент США Джо Байден призвал американцев, находящихся в Украине, немедленно покинуть страну из-за угрозы войны с Россией. "Американские граждане должны незамедлительно уехать", — заявил Байден в интервью телеканалу NBC в четверг, 10 февраля.
Joe Bidenas
Joe Bidenas
© AFP / Scanpix

"Мы имеем дело не с террористической организацией, а с одной из крупнейших армий мира. Это другая ситуация, и все может быстро выйти из под контроля ", — объяснил он. В то же время Байден отметил, что даже если Владимир Путин окажется "достаточно глуп, чтобы вторгнуться (в Украину. — Ред.), то он достаточно умен, чтобы не делать ничего, что может негативно сказаться на американских гражданах".

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Президент Соединенных Штатов подчеркнул, что ни при каком сценарии не готов отправить американских военных в Украину для эвакуации граждан США: "Когда американцы и русские начнут стрелять друг в друга, это будет мировая война".

Запад опасается вторжения России в Украину

В последние месяцы отношения между Россией и странами Запада остаются напряженными. На Западе заявляют о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения в Украину. Во второй половине 2021 года и начале 2022-го РФ перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих. Кремль отрицает планы военной агрессии.

Январская серия переговоров России с США, НАТО и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе не принесла желаемых результатов. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит беспрецедентными санкциями. Россия же обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ.

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Deutsche Welle
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