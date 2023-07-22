Байден пригласил главу ЦРУ Бернса стать членом его кабинета

Президент США Джо Байден пригласил директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяма Бернса войти в состав его кабинета, передает агентство Reuters в пятницу, 21 июля. Газета The Washington Post отмечает, что это скорее символический жест, и существенных новых полномочий глава ЦРУ не получит. Однако таким образом Байден отмечает важную роль Бернса как одного из своих ближайших советников по национальной безопасности и внешней политике.

Аргументируя свое решение, президент США отметил "трезвый и долговременный подход" Бернса к ключевым вызовам в этих областях. К таковым Байден отнес войну России против Украины, соперничество США с Китаем и риски, которые несут новые технологии.

Теперь Бернс сможет принимать участие в заседаниях кабинета Байдена - вместе с вице-президентом Камалой Харрис, министрами, генпрокурором и своей непосредственной начальницей, директором Национальной разведки Эврил Хэйнс.

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