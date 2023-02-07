Отмечается, что на данный момент в планах американского лидера посетить Польшу в этом месяце. При этом график поездки окончательно не утвержден и может измениться.
Также пока неизвестно, посетит ли президент США другие страны Европы в ходе визита.
Ранее главы Польши и Латвии Анджей Дуда и Эгилс Левитс заявили, что Байден посетит Центральную Европу.
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