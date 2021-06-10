По данным американских СМИ, во время визита Белый дом намерен объявить о покупке 500 млн доз вакцины от коронавируса производства компании Pfizer для бедных стран мира. Согласно этой информации, около 200 млн доз будет направлено уже в этом году, а остальные - в 2022-м.

Официально данные о закупке этого числа вакцин не подтверждены, однако когда журналисты спросили Байдена о его стратегии в отношении глобальной программы вакцинации, президент США ответил: "У меня она есть, и я о ней объявлю".

После прибытия в Великобританию Байден выступил перед американскими военными на базе Королевских военно-воздушных сил Милденхолл. Он рассказал о программе своего визита, в том числе о будущей встрече с Путиным.

"Это мой первый иностранный визит в должности президента США. Я направляюсь на саммит "Большой семерки", затем к министрам НАТО, а потом встречусь с мистером Путиным, чтобы дать ему знать, о каких вещах, как я считаю, он должен знать, - сказал Байден - и эти слова аудитория встретила аплодисментами. - Во время всех этапов поездки мы четко заявим, что США вернулись, и мировые демократии едины в намерении решить самые сложные задачи и проблемы, имеющие наибольшее значение для нашего будущего".

Таким образом Байден намекнул на принципиальное отличие внешнеполитических позиций своей администрации от предыдущего президента Трампа, который говорил о необходимости сначала решать проблемы США и только потом - других стран мира. Нынешний глава Белого дома уже отменил некоторые принципиальные решения Трампа, в том числе вернул США во Всемирную организацию здравоохранения, вновь присоединился к Парижскому соглашению о климате и аннулировал некоторые ограничения на миграцию. Он также заявил о приверженности Вашингтона блоку НАТО, в адрес которого из уст Трампа не раз звучала жесткая критика.

Переговоры Байдена с Джонсоном состоятся в четверг в Корнуолле, где позже откроется саммит "Большой семерки". Президент США также встретится с королевой Елизаветой II в Виндзорском дворце. Это будет первая встреча 95-летнего британского монарха с иностранным лидером после смерти ее мужа, герцога Эдинбургского Филиппа.

Что известно о 500 млн дозах вакцины?



По данным агентства Рейтер, правительство США бесплатно предоставит вакцины 92 странам с низким доходом населения, а также государствам Африканского союза. При этом распределяться препараты будут через международную программу Covax. Ранее США обещали направить для Covax 60 млн доз вакцины.

По данным источников газеты New York Times, знакомых с условиями сделки, США заплатят за вакцину производства Pfizer по льготной цене, покрывающей только расходы на производство препарата и не предусматривающей получение прибыли.

Ожидается, что о покупке 500 млн доз Байден официально объявит в четверг, при этом вместе с американским президентом перед публикой появится генеральный директор Pfizer Альберт Бурла.

На прошлой неделе Джонсон призвал лидеров "Большой семерки" обеспечить мир вакцинами от Covid-19 до конца следующего года. Однако сама Британия, также как Канада, пока не сообщила, какое количество доз препарата она готова предоставить для программы вакцинации.

Что будет происходить на саммите "Большой семерки"



В "Большую семерку" входят крупнейшие индустриальные страны мира: Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, США плюс Европейский союз.

Другие лидеры прибудут в Корнуолл в пятницу, а саммит начнется в субботу утром.

Главной темой дискуссий станет программа выхода мира из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в том числе создание более прочной системы здравоохранения, способной защитить людей от повторения событий 2020-21 годов.

Кроме того, лидеры "семерки" обсудят проблему изменения климата и международную торговлю.

Ожидается, что Байден выразит озабоченность в связи с продолжающимся спором между Британией и Европейским союзом об условиях взаимной торговли после брексита. В частности, президент США призовет обеспечить соблюдение "Соглашений Страстной пятницы" 1998 года, положивших конец многолетнему кровавому конфликту в Северной Ирландии.

После саммита Великобритания - как принимающая сторона саммита - опубликует финальное заявление лидеров "Большой семерки".

Что будет во время встречи с Путиным?



Первая встреча между президентами Байденом и Путиным состоится в Женеве 16 июня.

Она станет последним этапом восьмидневного европейского турне президента США, так что Байден получит возможность обсудить все проблемы в области безопасности со своими союзниками по НАТО.

Белый дом заявил, что во время переговоров с Путиным Байден намерен обсудить "весь круг требующих внимания вопросов", в том числе контроль над вооружениями, изменение климата, военное вмешательство России на Украине, деятельность российских хакеров и преследование российского оппозиционера Алексея Навального.

В среду Московский городской суд признал структуры Навального экстремистскими и запретил их деятельность.

Во время выступления на военной базе Милденхолл Байден вновь повторил, что "не хочет конфликта с Россией" и "добивается стабильных и предсказуемых отношений".

"Наши два государства разделяют невероятную ответственность, в том числе обеспечивают стратегическую стабильность и соблюдение соглашений о контроле за распространением оружия, - сказал Байден. - Я к этой ответственности отношусь серьезно, но я всегда четко заявлял, что США дадут жесткий и реальный ответ на вредоносную деятельность России".

Незадолго до встречи с Байденом Путин дал понять, что прорывов от этих переговоров не ждет, но выразил надежду на конструктивные отношения.

"Я сейчас не буду перечислять, потому что, мне кажется, в преддверии нашей встречи лучше не перечислять то, что послужило крушению российско-американских отношений, сказал Путин во время недавнего Петербургского экономического форума (цитата по ТАСС). - Но шагов достаточно. Мы что ли их вводили, санкции против США? США против нас санкции вводили и продолжают вводить по каждому поводу и без повода вообще. Только потому что мы существуем. Но с этим придется смириться. Россия есть, была и будет, так же, как и есть, и будут США, которые играют очень важную роль в мире".