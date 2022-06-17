Если бы США остались в стороне от войны в Украине и не стали оказывать Киеву поддержку, "в Европе бы начался хаос", а президент России Владимир Путин продолжил вторжение и в другие страны, заявил президент США Джо Байден в интервью агентству AP в пятницу, 17 июня.

"Я президент Соединенных Штатов. Дело не в моем политическом выживании. Речь о том, что лучше всего для США. Без шуток. Что произойдет, если самая главная сила, НАТО, …закроет глаза на российскую агрессию, на тот факт, что стотысячная армия переходит границу в попытке оккупировать и уничтожить культуру целого народ? Что случится тогда?", — сказал Байден.

"Я боюсь, что следующее, что мы бы увидели — это хаос в Европе. Вы бы увидели, что они (российские войска. — Ред.) двинулись бы дальше. Что бы случилось в Польше, Чехии и других странах-членах НАТО? — заявил американский президент. — Что бы Китай подумал о Тайване, что КНДР бы подумала о ядерном оружии?"

Байден напомнил, что принимая решение о помощи Украине и введении санкций против России, он предупреждал, что за это придется заплатить. "Это не бесплатно, но последствия бездействия были бы страшнее", — сказал президент, отвечая на вопрос о растущих в США ценах.

"Вы спрашиваете меня, что бы я сказал американскому народу. Я бы сказал, что занимаюсь внешней политикой всю мою жизнь. Я убежден, что если мы позволим Путину идти дальше, он не остановится", — заключил Байден.

Госдеп обещает сделать санкции максимально болезненными для Кремля

"Мы по-прежнему придерживаемся нашей стратегии, и эта стратегия нацелена не только на чиновников Кремля, но и на близких и ключевых людей в окружении, принимающих решения в России", — ответил представитель Госдепартамента США Нед Прайс на вопрос журналистов о возможных сомнениях среди некоторых членов администрации Байдена в эффективности санкций против России.

По словам Прайса, стратегия США заключается не только в финансовых санкциях, но и в контроле над экспортом, который "в ближайшей и тем более в долгосрочной перспективе лишит Россию того, что ей нужно для ее промышленной, технологической, оборонной базы и других важнейших и стратегических секторов".

"Наша цель — сделать эти меры — финансовые санкции, экспортный контроль, другие меры — максимально болезненными для Кремля, для ключевых лиц, принимающих решения. Одновременно мы делаем все возможное, чтобы снизить последствия не только здесь, дома, но и в других странах", — сказал представитель Госдепартамента.