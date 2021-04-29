"В отношении России я очень ясно дал понять президенту Путину, что мы не стремимся к дальнейшей эскалации, но их действия повлекут за собой последствия", — заявил Байден, выступая перед обеими палатами Конгресса США вечером в среду, 28 апреля.

Комментируя санкции, введенные недавно США, глава Белого дома отметил: "Я прямо и соразмерно отреагировал на вмешательство России в наши выборы и кибератаки на нашу администрацию и предприятия". Ужесточить курс в отношении России американский президент обещал еще в ходе предвыборной кампании.

В середине апреля США выслали из страны 10 российских дипломатов и ввели новый пакет санкций, в том числе против российского суверенного долга. В ответ Москва выслала 10 американских дипломатов и ввела контрсанкции.

Отношения с Китаем



Коснувшись отношений с КНР, Джо Байден призвал своего китайского коллегу Си Цзиньпина соблюдать правила мировой торговли и обещал защищать интересы США. "В разговоре с председателем Си Цзиньпином я сказал, что мы приветствуем конкуренцию и не заинтересованы в конфликте. Но я абсолютно ясно дал понять, что буду защищать американские интересы по всему фронту", — сказал он.

Америка будет защищаться от несправедливых торговых практик, направленных против американских трудящихся и промышленности, подчеркнул Байден и в качестве примеров привел субсидирование Китаем госпредприятий и кражу американских технологий и интеллектуальной собственности.

По словам Джо Байдена, он также сказал китайскому руководителю, что США "сохранят масштабное военное присутствие в индо-тихоокеанском регионе точно так же, как и в случае с НАТО в Европе, — не для развязывания конфликтов, а для их предотвращения". Он также дал ясно понять Китаю, что Америка "не отступит от своих обязательств по защите прав человека и основных свобод". "Ни один ответственный президент не может молчать, когда нарушаются основные права человека", — подчеркнул Байден.

Внутриполитические темы



В своей полуторачасовой речи Байден призвал поддержать его дорогостоящий инфраструктурный пакет на сумму в 2 тлрн долларов. "Это крупнейший план по созданию рабочих мест со времен Второй мировой войны. Он позволит модернизировать страну, создать миллионы хорошо оплачиваемых рабочих мест и одновременно сделать важный вклад в борьбу против изменения климата", — указал президент.

Байден призвал поддержать его пакет реформ под названием "Американский семейный план", на который будет выделено 1,8 трлн долларов. Эти средства будут направлены на поддержку дошкольного обучения, высшего образования и налоговые льготы для семей. Данный план планируется финансировать за счет повышения налогов для богатых. "Самый богатый один процент американцев должны внести свой справедливый вклад", — подчеркнул Джо Байден.