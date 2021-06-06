США не хотят конфликта с Россией, а хотят "стабильных и предсказуемых отношений", говорится в комментарии Джо Байдена, опубликованном в воскресенье, 6 июня, изданием The Washington Post накануне первой зарубежной поездки американского президента. В публикации Байден излагает свою повестку, с которой намерен посетить саммиты G7 и НАТО, а также встретиться с руководством ЕС и затем с президентом РФ Владимиром Путиным.
По словам Байдена, в Вашингтоне желали бы "сотрудничать с Россией по таким вопросам, как стратегическая стабильность и контроль над вооружениями". Он подчеркнул, что встреча с Путиным в Женеве произойдет после дискуссий "с партнерами и союзниками, смотрящими на мир через такую же призму, что и Соединенные Штаты". Цель поездки президента США в Европу - "сплотить мировые демократии".
США готовы ответить на российскую угрозу
США и их союзники "выступают единым фронтом, готовые ответить на исходящие от России вызовы для европейской безопасности, начиная с ее агрессии в Украине". "Президент Путин знает, что я без колебаний отреагирую на возможные негативные действия", - подчеркивается в заявлении Байдена.
Визит Байдена в Европу
Джо Байден впервые после своего избрания на пост президента США отправится с визитом в Европу, где примет участие в саммите "Группы семи" ("большой семерки", G7) в Великобритании 11-13 июня. Впервые за примерно два года лидеры семи ведущих экономик мира пообщаются в очном формате.
Затем президент США поучаствует в саммите НАТО, намеченном на 14 июня в Брюсселе. Встреча Байдена и Путина пройдет в Женеве 16 июня.
Как отмечается в заявлении Байдена, его "поездка направлена на реализацию обновленных обязательств Америки перед нашими союзниками и партнерами и демонстрацию способности демократических стран отвечать на вызовы и сдерживать угрозы" в период глобальной неопределенности, когда мир все еще борется с пандемией.
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