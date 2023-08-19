Байден: Последствия войны выходят далеко за пределы Европы

Последствия войны в Украине "выходят далеко за пределы Европы". Об этом заявил президент США Джо Байден. Его комментарий последовал за трехсторонней встречей с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Южной Кореи Юн Сок Елем в пятницу, 18 августа, в резиденции американского президента в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд).

"Россия уже проиграла. Она не может достичь своей первоначальной цели, которую она заявила. Это невозможно... Руководство Японии с первого дня решительно давало понять, что последствия войны выходят далеко за пределы Европы", - отметил Байден, говоря о реакции Токио на полномасштабное вторжение.

"Такого рода вторжений не было со времен Второй мировой войны"

Происходящее в Украине - это "не только европейская проблема, такого рода вторжений не было со времен Второй мировой войны", напомнил глава Белого дома.