Байден поручил выделить Украине военную помощь в размере до 60 млн долларов

Президент США Джозеф Байден распорядился выделить Украине финансовую помощь в размере до 60 млн долларов за счет средств Пентагона США. Об этом сообщается в меморандуме, распространенном в пятницу, 27 августа, пресс-службой Белого дома.
"Властью, данной мне в соответствии с Конституцией Соединенных Штатов Америки, я делегирую государственному секретарю полномочия направить выделение средств на сумму до 60 млн долларов США на оборонную продукцию и услуги министерства обороны, а также на военное образование и подготовку для оказания помощи Украине", - говорится в документе, подписанном Джо Байденом.
В преддверии встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским
В июне, перед встречей с президентом России Владимиром Путиным, Байден на время заморозил реализацию плана по оказанию военной помощи Украине, заготовленного весной на случай военной агрессии Москвы против Киева.
Решение о выделении дополнительной помощи Украине Байден принял в преддверии запланированной на 31 августа в Вашингтоне встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Как заявила ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, "визит подтвердит непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед продолжающейся агрессией России в Донбассе и Крыму".
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