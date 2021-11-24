"Американские потребители — равно как и американские предприятия — ощущают влияние роста цен на нефть на заправках и при получении счетов за отопление, потому что предложение не успевает за спросом по мере выхода мировой экономики из пандемии", — указали там.

Из СНЗ выделят 50 млн баррелей



"Министерство энергетики выделит 50 млн баррелей нефти из СНЗ, чтобы снизить цены для американцев и решить проблему несоответствия между спросом и предложением в условиях выхода из пандемии", — подчеркнули в Белом доме.

При этом 32 млн баррелей будут впоследствии замещены за счет новых поступлений. Еще 18 млн баррелей введут в оборот путем ускорения торговых операций, санкционированных ранее Конгрессом США.

Китай, Индия, Япония, Корея и Великобритания также допустят на рынки нефть из запасов



Наряду с Вашингтоном часть нефти из резервов на рынки допустят Китай, Индия, Япония, Республика Корея и Великобритания. "Это — кульминация продолжавшихся несколько недель консультаций со странами по всему миру, и мы уже видим, как эффект этой работы отражается на ценах на нефть", — подчеркнули в Белом доме. "В последние несколько недель, когда стало известно об этих усилиях, цены упали почти на 10 процентов", — утверждают там.



Германия распечатывать резерв не планирует



Между тем в Германии нет аналогичных планов по распечатыванию резерва. Это может произойти только в том случае, если Международное энергетическое агентство целенаправленно будет продвигать подобный шаг. "На международном уровне в настоящее время подобного обращения к Германии нет", — подчеркнула представительница министерства экономики и энергетики ФРГ.

Страны ОПЕК+, которых Байден ранее призвал активнее наращивать добычу нефти, не посчитали нужным прислушаться к этому призыву. В начале ноября они приняли решение следовать намеченному плану и не увеличивать добычу активнее, чем было предусмотрено до этого.