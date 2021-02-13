Американский президент Джозеф Байден попросил директора Национальной разведки США (DNI) Эврил Хейнс и аналитиков разведсообщества подготовить широкий обзор подобающих мер политического реагирования на то, что в Вашингтоне воспринимают как "злонамеренные действия" со стороны России. Это подтвердил в ходе брифинга в пятницу, 12 февраля, руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
По его словам, в основу доклада ляжет анализ "спектра злонамеренных действий, который российская (сторона. - Ред.) предприняла или, как сообщается, предприняла в последние годы - начиная с вмешательства в выборы и (хакерского. - Ред.) взлома Solar Winds до сообщений о наградах за головы американских солдат в Афганистане и использования химического оружия в случае с Навальным".
Вашингтон "внимательно следит за нарушениями прав человека" в России
Представитель внешнеполитической службы США также подчеркнул, что Вашингтон "внимательно следит за нарушениями прав человека" в России. По словам Прайса, и он сам, и другие представители американской администрации "решительно высказывались об ужасном положении с правами человека в России" при "путинском режиме".
"Вы слышали, как мы это делали недавно в контексте репрессий против тех мужественных россиян, которые вышли на улицы в знак протеста против политически мотивированного задержания Алексея Навального", - заявил глава пресс-службы, отвечая на вопрос одного из журналистов.
Представитель Госдепартамента затронул случай с принудительно вывезенными в Чечню братьями
В ходе брифинга Нед Прайс также коснулся ситуации с двумя братьями, задержанными 5 февраля в Нижнем Новгороде и принудительно доставленными в Чечню: 20-летним Салехом Магамадовым и 17-летним Исмаилом Исаевым. Последние являются представителями чеченского ЛГБТ-сообщества, власти обвиняют их в пособничестве терроризму.
По словам Прайса, Вашингтон продолжит обращать внимание на подобные случаи, "будь то в России или в других странах мира, - когда всеобщие права, права человека оказываются под угрозой со стороны режимов, выступающих против универсальных ценностей и универсальных принципов".
"Ожидаю, что вы получите от нас больше информации о соответствующих политических ответных мерах на эту череду злоупотреблений и правонарушений, которые, как мы видели, исходят из Москвы и происходят на российской территории", - резюмировал представитель Госдепа США.
Ранее, 9 февраля, госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала CNN предупредил, что Вашингтон примет меры в связи с преследованием российского оппозиционера Алексея Навального.
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