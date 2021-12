Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в четверг, 9 декабря, провел телефонные переговоры с главой украинского государства Владимиром Зеленским, пообещав ему поддержку в случае военной агрессии России против Украины, а также жесткие экономические санкции в отношении Москвы.

Как сообщил Зеленский в своем микроблоге Twitter, во время полуторачасовой беседы Байден рассказал о содержании видеосаммита с Владимиром Путиным, состоявшегося 7 декабря. "Мы также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта в Донбассе и затронули ход внутренних реформ в Украине", - говорится в твите.

Finished a 1.5-hour conversation with @POTUS. The President of the United States informed me of the content of his negotiations with Putin. We also discussed possible formats for resolving the conflict in Donbas and touched upon the course of internal reforms in Ukraine. pic.twitter.com/boKzAdiyeU