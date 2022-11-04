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Президент США Джо Байден заявил, что США в скором времени "освободят Иран", добавив также, что жители этой страны "освободят сами себя".
Joe Bidenas
Joe Bidenas
© Scanpix

Глава Белого дома выступал в Калифорнии на предвыборном мероприятии в поддержку местного кандидата от Демократической партии.

"Не беспокойтесь, мы освободим Иран. Они довольно скоро освободят сами себя", - сказал Байден.

Президент не привел подробностей.

В Иране уже больше месяца не утихают волнения после похорон 22-летней Махсы Амини, погибшей 16 сентября. Согласно официальной версии, полиция задержала Амини за неправильное ношение головного платка.

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Голос Америки
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