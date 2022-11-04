Глава Белого дома выступал в Калифорнии на предвыборном мероприятии в поддержку местного кандидата от Демократической партии.
"Не беспокойтесь, мы освободим Иран. Они довольно скоро освободят сами себя", - сказал Байден.
Президент не привел подробностей.
В Иране уже больше месяца не утихают волнения после похорон 22-летней Махсы Амини, погибшей 16 сентября. Согласно официальной версии, полиция задержала Амини за неправильное ношение головного платка.
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