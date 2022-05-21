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Президент Байден подписал законопроект о военной помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов, сообщают в Белом доме.
Joe Biden,Magdalena Andersson,Sauli Niinisto
Joe Biden,Magdalena Andersson,Sauli Niinisto
© AFP / Scanpix

Это крупнейшая сумма, выделенная США Украине с начала российского вторжения.

Законопроект, который обеспечит поддержку Украине примерно на следующие пять месяцев, включает в себя около шести миллиардов долларов расходов на бронетехнику и противовоздушную оборону.

В данный момент Байден находится в Южной Корее в рамках четырехдневного тура по Азии. Выступая в Сеуле, он заявил, что вторжение России в Украину служит посягательством на "основные международные принципы".

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