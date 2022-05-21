Это крупнейшая сумма, выделенная США Украине с начала российского вторжения.
Законопроект, который обеспечит поддержку Украине примерно на следующие пять месяцев, включает в себя около шести миллиардов долларов расходов на бронетехнику и противовоздушную оборону.
В данный момент Байден находится в Южной Корее в рамках четырехдневного тура по Азии. Выступая в Сеуле, он заявил, что вторжение России в Украину служит посягательством на "основные международные принципы".
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