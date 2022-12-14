"Сегодня замечательный день! День, когда Америка делает важнейший шаг в направлении равенства, свободы и справедливости не только для некоторых, но для всех", - заявил Джо Байден во время церемонии подписания документа. Ранее законопроект был одобрен значительным большинством голосов законодателей в обеих палатах Конгресса.

Одобрение закона - свидетельство резкой перемены отношения в американском обществе к однополым бракам. В 1996 году Конгрессом был принят "Акт о защите брака", которым брак определялся как союз мужчины и женщины. Джо Байден, будучи в то время сенатором, голосовал за него. Через несколько лет штаты начали узаконивать однополые союзы, а затем и браки.

В 2015 году Верховный суд решил, что право американцев вступать в однополые браки защищено Конституцией страны. Однако законодательно это право не было закреплено и, как считали инициаторы этого закона, существовала вероятность того, что консервативное большинство Верховного суда может пересмотреть решение 2015 года. Закон оставляет штатам право не регистрировать однополые браки, но обязывает их признавать такие браки, заключенные в других штатах.

Администрация Байдена делает заметный акцент на защите прав сексуальных меньшинств. Джо Байден первым из президентов назначил членом кабинета открытого гея Пита Буттиджича, который стал министром транспорта. Президент Байден подписал указ, защищающий геев и трансгендеров от дискриминации и разрешающий трансгендерам службу в армии.

За закон проголосовали не только демократы, но и часть законодателей-республиканцев.