Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины

3 мая законопроект был одобрен большинством голосов Палаты представителей Конгресса США (417 - за, 10 - против), а до этого законопроект одобрил Сенат.

Как сказано в законопроекте, президент США "может уполномочить правительство предоставлять взаймы или давать в аренду средства обороны Украине и другим странам Восточной Европы, пострадавшим от вторжения России в Украину, чтобы помочь укрепить обороноспособность этих стран и защитить гражданское население от потенциального нападения или продолжающейся агрессии со стороны России".

Этот законопроект будет работать аналогично закону о ленд-лизе времен Второй мировой войны, когда США поставляли своим союзникам вооружение, военную технику и продовольствие без предварительной оплаты и с длительной отсрочкой. Во времена Второй мировой войны одним из главных получателей такой помощи был Советский Союз.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США и Байдена за возрождение программы помощи. "Спасибо @POTUS и американскому народу за поддержку Украины в борьбе за нашу свободу и будущее, - говорится в твите на английском языке в официальном аккаунте украинского президента. - Сегодняшнее подписание закона о ленд-лизе - это исторический шаг. Я убежден, что мы снова победим вместе. И мы защитим демократию в Украине. И в Европе. Как и 77 лет тому назад".

Grateful to @POTUS and 🇺🇸 people for supporting 🇺🇦 in the fight for our freedom and future. Today's signing of the law on Lend-Lease is a historic step. I am convinced that we will win together again. And we will defend democracy in Ukraine. And in Europe. Like 77 years ago. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 9, 2022



С начала российского вторжения в Украину Джо Байден выделил три пакета военной помощи Киеву на сумму 800 млн долларов каждый. 28 апреля президент США попросил Конгресс выделить дополнительные 33 млрд долларов на помощь Украине.

JAV kariai Ukrainoje Scanpix





В чем преимущество закона о ленд-лизе?

По словам экспертов, законопроект о ленд-лизе позволит значительно упростить бюрократический процесс, которым обычно сопровождается продажа оружия: в этом случае американские вооружения можно будет сдавать Украине и другим странам Восточной Европы в аренду.

"Без закона о ленд-лизе при взятии военной техники в аренду Украина должна возвратить ее США в течение пяти лет и возместить ущерб за любые повреждения, - рассказал изданию Defenseone политический аналитик Института Катона Джордан Коэн. - Законопроект отменяет подобные ограничения".

Кроме того, закон избавляет Джо Байдена от необходимости обосновывать перед Конгрессом, какие именно вооружения он хочет предоставить в аренду Украине в экстренном порядке, добавил Коэн.

Задача закона о ленд-лизе - усилить позиции Киева в мирных переговорах с Москвой, считает старший научный сотрудник программы Forward Defense Атлантического совета Томас Уоррик.

"Это посылает сигнал как украинцам, так и Путину, что в ближайшее время появится больше оружия и боеприпасов", - цитирует слова Уоррика издание Defenseone.