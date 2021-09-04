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Президент Байден в пятницу подписал распоряжение, которое потребует рассмотрения, рассекречивания и обнародования секретных правительственных документов, связанных с террористическими атаками 11 сентября 2001 года, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Washington Post.
Joe Bidenas
Joe Bidenas
© Zuma Press / Scanpix

"В преддверии 20-й годовщины 9/11 американский народ заслуживает иметь более полную картину того, что его власти знают об этих атаках… Критически важно, чтобы правительство Соединенных Штатов обеспечило максимальную прозрачность и сохранило секретность только в отдельных и необходимых случаях", — говорится в указе.

Исполнительный указ предписывает Министерству юстиции и другим соответствующим ведомствам осуществлять надзор за рассекречиванием документов, связанных с расследованиями ФБР 11 сентября. Приказ также требует, чтобы генеральный прокурор США обнародовал рассекреченные документы публично в течение следующих шести месяцев, cообщает газета.

Президент США напомнил, что выполняет обещание, данное им во время предвыборной кампании, в котором он поклялся, в случае избрания, обеспечить прозрачность в отношении рассекречивания документов о террористических нападениях на Америку 11 сентября 2001 года.

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