Подписывая в субботу соответствующий указ, одобренный представителями обеих палат Конгресса, Байден высоко отозвался о своих политических соперниках-республиканцах, отметив, что они поступили очень добросовестно - редкая похвала из уст президента-демократа.

Обращения президента к народу из Овального кабинета обычно звучат во время серьезных кризисов, будь то война или масштабное стихийное бедствие. К таким кризисам Байден приравнял дефолт по госдолгу в размере 31,4 триллиона долларов, который мог бы наступить уже в понедельник и стал бы "катастрофическим", если бы меры по повышению потолка госдолга не были одобрены.

Белый дом и представители республиканцев несколько недель обсуждали условия этой сделки на фоне растущих сомнений, что они смогут договориться до 5 июня, когда у правительства закончатся деньги.

В итоге законопроект о повышении потолка госдолга были принят Сенатом поздно вечером в четверг большинством в 63 против 36 через день после того, как его с легкостью одобрила Палата представителей.

По условиям этой сделки потолок госдолга отменяется до 1 января 2025 года и устанавливаются лимиты на расходы, не связанные с обороной, но допускается увеличение расходов в области здравоохранения и продуктов питания.

В соответствии с проводимой президентом Байденом линией увеличивается также полное финансирование медицинских услуг для ветеранов военных конфликтов.

По оценкам Управления Конгресса США по бюджету, новое законодательство предполагает экономию в полтора триллиона долларов в течение ближайших 10 лет.

Несмотря на поддержку законопроекта обеими партиями, некоторые республиканцы отмечают, что он не предусматривает достаточных бюджетных сокращений, в то время как отдельные демократы, напротив, полагают, что сделка ведет к слишком серьезным сокращениям.