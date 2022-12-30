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Президент США Джо Байден подписал законопроект о бюджете на 2023 финансовый год (начался в октябре) на сумму 1,7 триллиона долларов, сообщает пресс-служба Белого дома.
Volodymyras Zelenskis, Joe Bidenas
Volodymyras Zelenskis, Joe Bidenas
© Reuters / Scanpix

Как написал президент в Twitter, подписанный им документ "завершает год исторического прогресса".

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По словам Байдена, среди прочего законопроект предусматривает инвестиции в медицинские исследования, безопасность, здравоохранение ветеранов, восстановление после стихийных бедствий, борьбу с насилием в отношении женщин, а также важнейшую помощь Украине.

На оборонные расходы в бюджете США выделено 858 миллиардов долларов, что на 10% больше, чем в 2022 году. 44,9 миллиарда долларов будут выделены на помощь Украине и странам НАТО.

Ранее проект годового бюджета США был одобрен обеими палатами Конгресса. Демократы стремились провести его до конца декабря, так как с нового года большинство мест с Палате представителей получат республиканцы, среди которых немало скептиков в отношении расширения поддержки Украины.

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