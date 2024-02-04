Байден побеждает на праймериз демократов в Южной Каролине

Действующий президент США Джо Байден со значительным отрывом опережает соперников на первичных выборах (праймериз) Демократической партии, проходящих в субботу, 3 февраля, в Южной Каролине. О предварительных итогах голосования сообщают издания The New York Times и The Washington Post, ведущие онлайн-трансляции мероприятия.

По результатам подсчета 95 процентов голосов, Байден набрал на праймериз 96,2 процента голосов, в то время как его оппоненты - писательница Марианна Уильямсон и конгрессмен от Миннесоты Дин Филлипс - 2,1 и 1,7 процента соответственно. Оба соперника отставали от действующего главы Белого дома и в опросах граждан, которые проходили перед голосованием.

В 2020 году во время предвыборной кампании в Южной Каролине Байден тоже одержал неоспоримую победу на праймериз, и в 2024 году ее граждане снова подтолкнули демократов к тому, чтобы "выиграть президентское кресло и сделать Дональда Трампа проигравшим", заявил Байден.