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Администрация Байдена планирует влить в пострадавшую от пандемии экономику рекордные суммы. Большая часть пойдет на единомоментные выплаты гражданам.
Joe Bidenas
Joe Bidenas
© AFP / Scanpix

Команда избранного президента США Джо Байдена готовит пострадавшей от пандемии коронавируса экономике страны помощь размером в 1,9 триллиона долларов. Детали этого плана Байден представил в четверг, 14 января. Пакет помощи включает в себя прямые денежные выплаты населению, помощь малому бизнесу и вливания в борьбу с коронавирусом.

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По словам Байдена, "на кону — здоровье нации", и действовать необходимо "прямо сейчас". Размер прямых одномоментных выплат миллионам американцев, решение о которых было принято в декабре, увеличено с 600 до 2000 долларов. Всего на эти цели будет потрачено около 1 триллиона долларов.

415 миллиардов потекут в борьбу с коронавирусом: 50 миллиардов из них — на тесты, а 20 миллиардов — на вакцины. Еще 440 миллиардов будут направлены на поддержку малого бизнеса и местных коммун. Лидеры демократов в Конгрессе США уже приветствовали программу избранного президента.

По расчетам аналитиков, в США 22 миллиона человек в ходе вызванного пандемией кризиса лишились работы. Только 12 миллионов рабочих мест удалось вернуть. От последствий заражения в стране погибло 385 тысяч человек.

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Deutsche Welle

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