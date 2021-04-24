Президенты США и Турции Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган провели в пятницу, 23 апреля, телефонные переговоры. В ходе беседы Байден выказал интерес к развитию конструктивных двусторонних отношений и преодолению существующих различий во взглядах, говорится в сообщении Белого дома. В свою очередь, согласно заявлению канцелярии турецкого лидера, Эрдоган призвал Байдена прекратить поддержку Рабочей партии Курдистана в Сирии и организации оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена. Стороны также договорились о встрече в рамках саммита лидеров НАТО, который состоится в июне.

Между тем ряд информационных агентств сообщили со ссылкой на источники, что Байден в разговоре с Эрдоганом заявил, что назовет "геноцидом" массовое уничтожение армянского населения в Османской империи в 1915 году. До этого времени руководство США избегало такого определения, чтобы не портить отношения с Анкарой. Сам Байден во время своей предвыборной кампании пообещал, что будет добиваться определения трагедии 1915 года как геноцида. "Молчание означает пособничество", - заявил он в ходе президентской гонки.

Псаки пообещала сказать больше в ближайшие дни

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на пресс-конференции в пятницу не ответила на вопрос, выполнит ли Байден свое обещание. Она исходит из того, что в ближайшие дни сможет сказать больше, заявила Псаки.

В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали Палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако официально США еще не признали геноцид.

Анкара неоднократно предостерегала Вашингтон, что подобное признание приведет к ухудшению отношений двух стран. Правительство Турции признает факт массовой гибели армян, однако выступает против использования термина "геноцид" и считает завышенным число жертв (до полутора миллионов человек), на котором настаивает армянская сторона. По мнению Анкары, гибель армян была не результатом целенаправленной политики правительства, а следствием гражданской войны в Османской империи, жертвами которой были также турки.