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Президент США Джо Байден подписал два законопроекта, которыми вводятся дополнительные санкции в отношении России и Беларуси, сообщил Белый дом.
Joe Bidenas
Joe Bidenas
© Zuma Press / Scanpix

В частности, подписаны "Закон о прекращении импорта российской нефти, который запрещает импорт энергетических продуктов из РФ, и Закон о приостановлении нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью, направленный на дальнейшее усиление торговых и правозащитных санкций.

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Законопроекты были накануне одобрены Конгрессом.

На этой неделе США уже объявили о санкциях в отношении крупнейших финансовых институтов России и ряда лиц, которые связанны с российским руководством.

Отметим, накануне пятый пакет санкций против России ввел Евросоюз.

В России введение новых санкций сравнили с актом международной агрессии, что якобы дает Москве право на "индивидуальную и коллективную оборону".

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Корреспондент. net
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