Сотрудничество Вашингтона и Багдада в борьбе с терроризмом продолжится, подчеркнул американский лидер. "Наша роль в Ираке будет заключаться в том, чтобы быть на месте, продолжать обучать (иракских военных. — Ред.), помогать и содействовать борьбе с "Исламским государством", — сказал глава Белого дома присутствовавшим на встрече репортерам.
Таким образом, новый план Вашингтона не предусматривает полномасштабного вывода войск. Вместо этого солдаты США продолжат заниматься обучением, материально-техническим обеспечением и консультированием иракских военнослужащих.
Давление на аль-Казыми в Ираке
Иракский премьер-министр аль-Казыми находится под сильным давлением в своей стране. Всего неделю назад около 30 человек погибли, а не менее 60 получили ранения в результате атаки смертницы на рынке в пригороде Багдада. Одновременно в Ираке растет влияние группировок проиранских ополченцев, требующих вывода около 2500 американских солдат. В этом году проиранские группировки осуществили около 50 ракетных и беспилотных атак по базам США в Ираке, указывает агентство AFP.
Американские военные играли активную роль в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство". Но уже при предшественнике Байдена Дональде Трампе большая часть контингента была выведена из Ирака. Оставшиеся военнослужащие официально задействованы в качестве консультантов и инструкторов иракской армии.
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