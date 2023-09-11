Байден объяснил, почему страны G20 не назвали Россию агрессором в декларации

Байден во время пресс-конференции во Вьетнаме 10 сентября отвечал на вопрос, почему Россия не была названа агрессором в итоговой декларации стран G20, и не является ли этот вопрос проблемным в отношениях с Глобальным Югом.

"Это не является проблемой, которая вбивает клин в отношения с Глобальным Югом", сказал он.