Байден объяснил, почему страны G20 не назвали Россию агрессором в декларации

 
Украинская правда
Joe Bidenas
Joe Bidenas
ФОТО: EPA-ELTA

Президент США Джо Байден объяснил отсутствие прямого осуждения войны России против Украины в принятой декларации стран G20.

Байден во время пресс-конференции во Вьетнаме 10 сентября отвечал на вопрос, почему Россия не была названа агрессором в итоговой декларации стран G20, и не является ли этот вопрос проблемным в отношениях с Глобальным Югом.

"Это не является проблемой, которая вбивает клин в отношения с Глобальным Югом", сказал он.

Также он подчеркнул, что это "вопрос клина с Россией, которая присутствовала (на встрече G20. - Ред.), и с Китаем, который... имел представительство. И поэтому, кстати, я, моя команда, мой персонал все еще встречаются с людьми президента Си и его кабинетом".

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Украинская правда
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