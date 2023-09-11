Байден объяснил, почему страны G20 не назвали Россию агрессором в декларации

Байден во время пресс-конференции во Вьетнаме 10 сентября отвечал на вопрос, почему Россия не была названа агрессором в итоговой декларации стран G20, и не является ли этот вопрос проблемным в отношениях с Глобальным Югом.
"Это не является проблемой, которая вбивает клин в отношения с Глобальным Югом", сказал он.
Также он подчеркнул, что это "вопрос клина с Россией, которая присутствовала (на встрече G20. - Ред.), и с Китаем, который... имел представительство. И поэтому, кстати, я, моя команда, мой персонал все еще встречаются с людьми президента Си и его кабинетом".
Украинская правда
Оставить комментарий Читать комментарии