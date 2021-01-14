Байден обвинил Трампа в подстрекательстве к штурму Капитолия

Избранный президент США Джо Байден заявил, что беспорядки в Вашингтоне 6 января были спровоцированы Дональдом Трампом и носили спланированный характер. Заявление Байдена опубликовано в четверг, 14 января, на сайте его команды.
"На прошлой неделе мы стали свидетелями беспрецедентной атаки на нашу демократическую систему. За всю нашу 244-летнюю историю мы не видели ничего подобного", - отметил Байден.
Байден призвал привлечь виновных к ответственности
Избранный президент считает произошедшее вооруженным мятежом, направленным против США. "Виновные должны понести ответственность", - добавил Байден.
Сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий после его призывов прийти на митинг. Они пытались воспрепятствовать утверждению итогов выборов президента. В результате беспорядков погибли пять человек.
Ранее Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента против Трампа. Он стал первым президентом в истории, против которого начинали процедуру импичмента дважды. Далее дело будет направлено в Сенат, который в настоящий момент контролируется республиканцами.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер-министр Литвы: ограничения, избавляющие от толчеи и появления нового штамма, должны остаться в силе
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...
Маски в Литве должны носить и привитые: заражение других не исключается (10)
Новые вакцины защищают человека от заражения...
Власти Литвы планируют изменить налог на автомобили: платить придется каждый год (94)
Власти в Литве намерены пересмотреть налог на...
Парламент Литвы изменил правила, жители смогут вернуть деньги за поездки (12)
Парламент Литвы упразднил установленный после...
Профессор сказал, когда сможем вздохнуть свободнее: еще придется подождать (40)
В минувшие выходные многие жители Литвы были на улице...