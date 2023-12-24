Байден обсудил с Нетаньяху ситуацию в Газе

Ранее в субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что произвела ложные выстрелы в районе Исса в городе Газа, выманив десятки боевиков из здания штаб-квартиры ХАМАС на севере анклава.

Израиль в субботу вел ожесточенные бои с ХАМАС, стремясь к полному контролю над северной частью Газы.

Нетаньяху поблагодарил Байдена за поддержку Израиля в его операции против ХАМАС (признана в США террористической группировкой), одновременно дав понять, что его страна будет продолжать войну "до тех пор, пока все цели не будут полностью достигнуты".

В заявлении Белого дома говорится, что Байден "подчеркнул крайнюю необходимость защиты гражданского населения, в том числе тех, кто поддерживает операцию по оказанию гуманитарной помощи, и важность предоставления гражданским лицам возможности безопасного перемещения из районов продолжающихся боевых действий".

"Наземные и разведывательные войска ЦАХАЛ направили истребитель ВВС Израиля нанести удар по зданию, уничтожив террористов", – говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Израильские военные также опубликовали видео, на котором видны туннели ХАМАС в районе Иссы. Израиль обвиняет боевиков в том, что они размещают туннели и другие объекты военной инфраструктуры среди мирных жителей, используя их в качестве живого щита. ХАМАС эти обвинения отрицает.

Представитель ЦАХАЛа отказался комментировать сообщения палестинцев о том, что израильские войска начали наземное наступление в районе Керем-Шалома, к востоку от контрольно-пропускного пункта Рафах.

Представитель израильской армии назвал «психологическим терроризмом» заявление ХАМАС о том, что из-за израильских бомбардировок была потеряна связь с их военным крылом "Бригады Аль-Кассам", которое удерживало пятерых израильских заложников. ХАМАС заявил, что заложники, скорее всего, были убиты в результате израильских обстрелов.