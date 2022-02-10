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Президенты США и Франции говорили о текущих "усилиях по дипломатии и сдерживанию" в ответ на продолжающееся наращивание российских войск на украинской границе, сообщил Белый дом.
Joe Bidenas, Emmanuelis Macronas
Joe Bidenas, Emmanuelis Macronas
© AP / Scanpix

Президент США Джозеф Байден в среду, 9 февраля, переговорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Среди прочего главы государств обсудили недавние встречи французского лидера с президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским, сообщил Белый дом.

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Кроме того, стороны обменялись мнением о текущих "усилиях по дипломатии и сдерживанию" в ответ на продолжающееся наращивание российских войск на украинской границе. Глава пресс-службы Белого дома Дженнифер Псаки ожидает, что Байден переговорит с рядом европейских лидеров в ближайшие дни.

Макрон 7 февраля посетил Москву, а днем позднее - Киев. После переговоров с российским и украинским лидерами президент Франции заявил о возможностях ослабить напряженность в конфликте вокруг Украины. Он допустил, что на урегулирование геополитического кризиса могут уйти месяцы.

Войска России у границы Украины

Напряженность в отношениях Запада и России в последние месяцы выросла. РФ со второй половины 2021 года перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих, объяснив это военными учениями. Лидеры западных стран опасаются, что Москва готовится к войне.

Кремль отрицает планы вторжения в Украину и обвиняет Запад в ее вооружении и проведении маневров у российских границ. Январская серия переговоров России с США, НАТО и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе закончилась безрезультатно.

Западные державы призывают Россию отвести войска от границы Украины и грозят жесткими санкциями.

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Deutsche Welle
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